La prevenzione viaggia sul Frecciarosa

(Di martedì 3 ottobre 2023) La battaglia contro il tumore al seno si combatte, anche,ndo in treno. A ottobre torna infatti il, l'iniziativa di Ferrovie dello Stato Italiane e Fondazione IncontraDonna giunta alla 13a edizione sostenuta dal patrocinio del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la partecipazione della Società scientifica Aiom (Associazione Italiana di Oncologia Medica), Enti e Istituzioni. L'obiettivo del progetto è favorire attraverso una serie di iniziative ladel carcinoma mammario, il più diffuso nel nostro Paese. Fino al 31 ottobre - mese internazionale per lae la cura del tumore del seno - medici e volontari si troveranno a bordo delle Frecce di Trenitalia, ma anche su Intercity e regionali, per raggiungere un pubblico vasto e diversificato per ...

... una brochure informativa per corretti stili di vita mirata allaoncologica. Quest'anno il booklet è stato anche tradotto in inglese ed è disponibile sul sito frecciarosa.it , dove ...Per il PRESS KIT: https://www.fsnews.it/it/focus - on/sostenibilita/2023/10/2/fs - frecciarosa - la -- in - treno.html C. S. Frecciarosa

Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo alla presentazione della campagna "Frecciarosa - la prevenzione viaggia in treno". "Oggi diamo il via all’Ottobre Rosa, il ...Nel 2010, Fondazione IncontraDonna, realizza "Frecciarosa-la prevenzione viaggia in treno” un progetto di prevenzione nazionale insieme a Ferrovie dello Stato Italiane, con il patrocinio del Ministero ...