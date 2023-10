La paura di non trovare l’amore | ti toglie il respiro | si chiama anuptafobia | conoscerla per superarla

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 3 ottobre 2023) L’è ladi non. Vediamo quali sono i segnali da riconoscere e come fare peral meglio! La ricerca di un partner può durare a lungo e spesso i risultati sono altamente deludenti. Si può così scatenare l’, ladi non. Per alcune persone l’idea di rimanere single è spaventosa. Non si riesce ad immaginare di vivere in assenza perenne di una relazione di coppia. Si inizia così a cercare disperatamentee più non lo si trova più la propria condizione psicologica peggiora., come ri– Grantennistoscana.itSecondo gli psicoterapeuti l’– ...