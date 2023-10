La Parrocchia del Rosario di Avellino eretta Santuario Mariano Diocesano

(Di martedì 3 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLadeldiè statacon decreto del Vescovo. La proclamazione avverrà nel giorno in cui si celebra la Madonna del Ss., sabato 7 ottobre. Il parroco Padre Giovanni Matera ha annunciato la notizia ai fedeli radunati nella chiesa. “Si tratta certamente di un traguardo che raggiungiamo grazie alla protezione della Vergine del, alla presenza dell’Ordine domenicano, che intreccia la sua alla storia della nostra chiesa”, ha detto. Con l’erezione alaassume una dimensione di riferimento regionale nella sua istituzionale funzione di evangelizzazione, oltre che di preghiera. SABATO 7 OTTOBRE LA FESTA LITURGICA DELLA BEATA VERGINE MARIA DEL ...

Dopo il tradizionale pellegrinaggio di domani pomeriggio, i castiglionesi si preparano a quello organizzato in notturna

Cronache Cittadine Rocca PRIORA (Luciana Vinci) – Questi i Programmi delle Feste religiose della Parrocchia per Santa Maria Assunta in Cielo e ...

Don Antonio Ascione, nuovo parroco del Santuario “San ta Maria delle Grazie e San Gennaro” in Trecase ha predisposto un ricco calendario per la festa ...

Un centinaio di famiglie, più di cinquecento persone , nel fine settimana sono rimaste isolate sulle alture di Struppa, quartiere di Genova in Val ...

... Patrono della Polizia di Stato A Livorno la ricorrenzaproprio Patrono, San Michele Arcangelo è stata celebrata con la SS. Messa che si è svolta alle h alle h. 9 .30 presso ladella ...'Chi ha partecipato alle visitepomeriggio ha potuto sincerarsifelice esito dei restauri: un lavoro che è andato a beneficio non solo dellama di tutta la comunità che torna a ...

La Parrocchia del Rosario di Avellino eretta Santuario Mariano ... Nuova Irpinia

Parrocchia della Cattedrale: la Settimana Mariana La Voce del Popolo

Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it.Dopo l'acclamato concerto del pianista francese Hugues Leclère, il Festival “I Bemolli sono Blu - Viterbo in Musica” (16 settembre-5 novembre 2023), con la direzione del maestro Sandro De Palma, conti ...