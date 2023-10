(Di martedì 3 ottobre 2023) “Noi siamo per il problemismo”, dice con un guizzo ironico nella voce il professor, storico e politologo emerito dell’Alma Mater Studiorum, eletto qualche giorno fa n... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Une proprio chef attivista, in grado di lottare dietro ai fornelli ma anche con la propria ...che possano prendere in mano il megafono e diffondere un'idea sempre più concreta delladi ...Dopo aver pareggiato contro l'Atalanta, in une proprio scontro diretto per la zona Champions League, c'è ladi portare a casa punti preziosi per alimentare la classifica.

La necessità di un vero riformismo. Intervista al nuovo direttore della rivista il Mulino, Paolo Pombeni Il Foglio