La moglie di Tchaikovsky | recensione | la storia mai raccontata del matrimonio del genio russo

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 3 ottobre 2023) La nostrade Ladi, il nuovo film del registaKirill Serebrennikov presentato in concorso a Cannes 2022: un affresco visionario e affascinante di un’ossessione pericolosa Dopo più di un anno dalla presentazione a Cannes 2022 arriva in sala LadidelKirill Serebrennikov (Parola di Dio, Summer), lamaidel lato più intimo del grande compositoreattraverso lo sguardo dellaAntonina. Visionario, a tratti etereo ed elegante, ma anche poco calibrato nella scrittura e troppo ellittico nel racconto. Uninfelice Russia, seconda metà dell’Ottocento. In un’epoca in cui le donne non sono altro ...