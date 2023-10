La linea dura sui migranti premia FdI | + 0 | 4% | calano Pd e M5S E gli italiani bocciano le Ong

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 3 ottobre 2023) I racconti dei giornali di sinistra, delle Gruber e dei Travagli, per non parlare dei Giannini sulla Stampa e Molinari su Repubblica, alla luce dei sondaggi vanno archiviate alla voce “fantasie” o “sogni di mezzo autunno”. Il feeling tra il governo Meloni e glinon si è interrotto, come sostengono i gufi di sinistra, anzi: i sondaggino ancora Fratelli d’Italia e puniscono l’opposizione, con il Pd e il M5s in calo. Lasui, le polemiche contro le Ong tedesche e il ruolo del premier in Europa sull’immigrazione, non hanno rovinato la luna di miele con la Meloni, come dimostra il sondaggio di Mentana su La 7, che come di consueto registra, con la Swg, gli orientamento dei lettori a inizio settimana. Il sondaggio di Mentana sui...