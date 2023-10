La kroton nuoto chiude in crescita la stagione agonistica master

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 3 ottobre 2023) Sialla grandissima lasportiva della, che nel settore, in costante, ottiene un grande successo nelle competizioni in acque libere. Sono state diverse le competizioni alle quali ha partecipato negli ultimi mesi la società pitagorica, sempre ai vertici delle classifiche regionali. La ciliegina sulla torta è rappresentata dal terzo posto assoluto in campo nazionale di Francesco Garofolo nel fondo, una prestazione straordinaria per l’atleta crotonese che si è distinto per tenacia, impegno e passione. I duri allenamenti, prima nella piscina olimpionica e poi in mare nel periodo estivo, hanno portato a questo risultato meritatissimo e che non fa altro che dare ancora più lustro alla prestazione generale di squadra. La...