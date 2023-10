La guerra dei trent’anni nel Caucaso è finita L’analisi di Jean

Leggi su formiche

(Di martedì 3 ottobre 2023) Ilcostituisce il “ventre molle” meridionale della Federazione Russa. È un’area turbolenta, storicamente teatro di rivalità fra gli imperi russi, ottomano e persiano. Soprattutto dopo la fine dellafredda, con la scomparsa dell’egemonia stabilizzante di Mosca, è stata caratterizzata dalle tensioni e dagli scontri armati fra l’Armenia e l’Azerbaijan. Con la Georgia, entrambe hanno conosciuto anche fasi di avvicinamento all’Occidente, considerate con preoccupazione dalla Russia. L’area ha un’importanza strategica per Mosca. Apre la via ai ricchi bacini del Volga e del Don. Consente alla Russia il controllo del Mar Caspio. Il conflitto in Ucraina ha mutato la rilevanza economica e politica della regione anche per l’Occidente. Non perché esso continui – come avveniva nel 2008 prima della reazione russa in Georgia – a progettare di ammettere ...