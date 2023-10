‘La fortuna è in un altro biscotto’ | clip in esclusiva

Leggi su funweek

(Di martedì 3 ottobre 2023) Arriverà nelle sale il 5 ottobre – prodotto e distribuito da Ahora! Film – Laè in unbiscotto, opera prima del regista ligure Marco Placanica. Non è un caso che la dark comedy sia stata girata in Liguria, attraversando la costa di ponente e quella di levante e toccando numerosi comuni. Tra questi Santa Margherita Ligure, Rapallo, Vado Ligure, Savona, Genova, Imperia e molte altre province. Protagonisti della pellicola sono attori provenienti dal ricco vivaio di talenti genovesi come Manuel Zicarelli (regista e sceneggiatore italiano, ha scritto e diretto la pellicola Ho bisogno di te), Enzo Paci (recentemente protagonista della serie tv RAI Blanca), Fabrizio Contri (Distretto di Polizia, Don Matteo, Incantesimo 8, Esterno Notte e Rapito di Bellocchio), Daniela Camera (Lost in Laos, Don Matteo 10, Rec – Fattore Umano) che formano un ...