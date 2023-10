La follia del tiktoker | video sul cratere | C' è poco fumo VIDEO

Leggi su iltempo

(Di martedì 3 ottobre 2023) "Il, vuol dire che ci sarà un terremoto. Speriamo di no!". Assurda trovata di unche nei giorni in cui le scosse, dovute all'attività sismica della caldera campana, terrorizzano gli abitanti della zona dei Campi Flegrei è salito ai crateri della Solfatara per fare un. Ilmaker di Pozzuoli è salito per riprendere l'attività vulcanica dei crateri senza alcuna precauzione, tra l'altro commentando e diffondendo teorie non supportate da dati scientifici: “Il. Questo significa che dovrebbe venire un terremoto", afferma ilche dice ai suoi follower che il terreno è estremamente caldo. Il caso è stato denunciato sui social dal deputato Francesco Emilio Borrelli sui social: ...