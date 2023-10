La crisi climatica gonfia il debito pubblico mondiale Il FMI lancia l' allarme | in crescita del 50% entro il 2050

Si apre il processo davanti alla Corte Europea dei Diritti Umani per la presunta inerzia dei governi. «Ho paura per il mio futuro», dichiara la più ...

Laidrica eimpone innanzitutto alle imprese un ripensamento dei modelli di gestione e sviluppo di reti, impianti e infrastrutture in un'ottica di efficientamento e di sostenibilità. ...Nonostante l'urgente necessità di affrontare lae della biodiversità e l'importante ruolo che può svolgere il ripristino degli ecosistemi degradati, l'azione politica è incerta. ...

Crisi climatica: caldo record, in Europa è ancora estate Euronews Italiano

Come arginare la crisi climatica, "Friday for future" organizza un sit-in a Lecce LeccePrima

La casa dove nacque e visse Adolf Hitler diventerà una stazione di polizia dopo aver scartato la possibilità di trasformarla in un luogo della memoria per prevenire possibili pellegrinaggi neonazisti.Dal funzionamento dell’Onu alla crisi climatica, dalla transizione verde alle relazioni con il Sud del mondo fino al conflitto in corso in Ucraina, molteplici sono state le questioni affrontate nel ...