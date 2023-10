Kvaratskhelia | “Spalletti? Non avrò mai abbastanza parole per esprimere la mia gratitudine Con Garcia? Stiamo migliorando”

Alla vigilia della sfida Napoli -Real Madrid in Champions League, Khvicha Kvaratskhelia si racconta in un’intervista esclusiva ad AS. UEFA Champions ...

ha subito creduto in me e mi ha permesso di esprimere il mio potenziale, non ci saranno ...chiude rivelando il suo sogno. "In realtà sono due: alzare al cielo il trofeo della ...Guardava il Real Madrid in tv e sognava, un giorno, di poter giocare contro quella squadra stellare. A volte i sogni, anche quelli più impensabili, si realizzano e quindisi torverà tra poche ore a giocare per la prima volta in Champions League contro i Blancos. A sostenere lui, e tutto il Napoli, ci sarà un popolo intero che mai ha fatto mancare il suo ...

E sul digiuno interrotto: "Momenti così capitano". Il goal all'Udinese, ha segnato la rinascita di Khvicha Kvaratskhelia e del Napoli. Il gioiello georgiano si gode il momento felice dopo mesi ...Khvicha Kvaratskhelia si racconta ai microfoni di Diario As in Spagna il giorno di Napoli-Real Madrid. Una partita speciale per tutti: per la città che l'ha adottato, per la squadra ...