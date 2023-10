Kvaratskhelia | “Sono cresciuto guardando il Real Madrid Sogno il Pallone d’oro”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 ottobre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiKhvichasi racconta ai microfoni di Diario As in una lunghissima intervista. L’esterno georgiano del Napoli ha parlato della sfida di questa sera allo stadio Maradona contro il, poi il, il rapporto con Osimhen e tanto altro. L’affetto di Napoli: “Sento l’amore di queste persone ogni volta che metto piede fuori casa e non potrei essere più grato. Senza di loro non saremmo arrivati fin qui. Sentirti così avvolto ti dà un’energia diversa. La cosa bella è che non importa in che stadio o città andiamo, un napoletano appare sempre sorridente e pronto a darti amore. Meritano tutti il meglio”. Scudetto: “La gente ha festeggiato per mesi, ma mireso conto di quanto fosse bello quello che avevamo ottenuto dopo la vittoria ...