Kvaratskhelia | 'Sogno il Pallone d'oro | noi georgiani come i brasiliani! Il Napoli non teme il Real Madrid'

2023-10-03 10:00:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: La grande attesa per una sfida che da sola vale il prezzo del biglietto e confermare ...

La grande attesa per una sfida che da sola vale il prezzo del biglietto e confermare coi fatti che le difficoltà di inizio stagione....

Diario As – Kvaratskhelia : “Sono cresciuto guardando il Real. Pallone d’Oro? Sogno di vincerlo! Garcia? Un grande allenatore” . Khvicha ...

Alla vigilia della sfida Napoli-Real Madrid in Champions League, Khvicha Kvaratskhelia si racconta in un’intervista esclusiva ad AS. UEFA Champions ...