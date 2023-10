Tra i giocatori della squadra di Garcia che vivranno la gara con più emozione c'è Khvicha, che nell'immediata vigilia della partita ha rilasciato un'intervista a 'As'. window.... il bandito amico deldel ciclismo Costante Girardengo, il "Campionissimo" : si addicono ... tradito dalla passione per l 'asso del Napoli Khvicha. Passione fatale: latitante ...

Kvaratskhelia e il mito Real Madrid: “I miei idoli Ronaldo e…” ItaSportPress

Kvaratskhelia sfida il Real Madrid: «Nessuna paura, ma che sogno affrontarli in campo» ilmattino.it

Intervistato da As l'esterno georgiano del Napoli ha confessato la propria passione per i Blancos svelando anche quali sono stati i suoi idoli da ragazzo ...Khvicha Kvaratskhelia si racconta ai microfoni di Diario As in Spagna il giorno di Napoli-Real Madrid. Una partita speciale per tutti: per la città che l'ha adottato, per la squadra che trascina ma an ...