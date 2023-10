Il Napoli torna in Champions dopo la storica stagione dello scorso anno (quarti di finale). Prima partita contro i non irresistibili portoghesi del ...

C'è grande attesa per il ritorno in Champions League del Napoli . La squadra oggi allenata da Garcia ha giocato l'ultima partita il 18 aprile, ritorno ...

Il Napoli non convince fino in fondo ma trova comunque una prima di Champions vittoriosa. È 1-2 al triplice fischio nella trasferta di...

A volte i sogni, anche quelli più impensabili, si realizzano e quindi Kvaratskhelia si torverà tra poche ore a giocare per la prima volta inLeague contro i Blancos. A sostenere lui, e ...... alla guida del mitico Real che ha fatto sue cinque delle ultime dieci edizioni della, ... Prendete: si è liberato dopo il gol, è più libero e spensierato. Volete sapere se ci siamo ...

Kvara 'Champions e un Mondiale con la Georgia i miei sogni' Tiscali

Kvara sui napoletani: "Grato a loro, sento l'amore di Napoli allo stadio, in città e in trasferta! Che notte dopo la Juve" CalcioNapoli24

NAPOLI (ITALPRESS) - Kvaradona. Anche il quotidiano madrileno "AS" chiama così Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli che questa sera affronterà il ...Nella sua intervista a Diario As Khvicha Kvaratskhelia ha parlato del cambio in panchina: "Prima di tutto devo ringraziare Spalletti: ha creduto in me e ha fatto esplodere il mio potenziale. Non avrò ...