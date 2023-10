Kvara ad AS | “Nessuna paura del Real | siamo i campioni d’Italia E su Spalletti…”

(Di martedì 3 ottobre 2023) Il georgiano ha raccontato i suoi sogni e le sue emozioni, elogiando compagni e allenatore ma anche focalizzandosi sul futuro. A poche ore dal match di Champions League tra Napoli eMadrid, Khvichatskhelia ha parlato in una lunga intervista ai microfoni di Diario AS. La scorsa stagione ha siglato 14 reti e messo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

esultanza " ci siamo abituati " intanto due a zero per il Napoli. A quel punto Victor ... All'ora di gioco fuori Lindstrom ee dentro Politano e Raspadori. Da segnalare c'è una papera di ...Ma l'Atalanta non haintenzione di cederlo per il momento: " Anche se offrissero 60 milioni ... Io a Napoli ho colto delle coincidenze: senza la guerra non avrei presoa quel prezzo, senza ...

Kvara sfida il Real Madrid: «Nessuna paura, ma che sogno affrontarli in campo» ilmattino.it

Kvara dice tutto: "Spalletti, Garcia, Osimhen e il Real Madrid: ecco cosa penso" Corriere dello Sport

L'arbitro Manganiello aveva lasciato correre sul fallo di Ebosele su Kvara contro l'Udinese mercoledì scorso al Maradona ...Khvicha Kvaratskhelia si racconta ai microfoni di Diario As in Spagna il giorno di Napoli-Real Madrid. Una partita speciale per tutti: per la città che l'ha adottato, per la squadra ...