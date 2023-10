Kendall Jenner fa la testimonial per Gucci ma Kim Kardashian non ci sta

(Di martedì 3 ottobre 2023) Cosa sono, ormai, le fashion week senza le donne del clan? Le star della tv diventate imprenditrici presenziano a eventi selezionati, facendo il pieno di flash e, molto spesso, di critiche. Di solito sono Kime Kyliea passarsi il testimone della moda. C’è chi si indigna per il loro attuale ruolo nell’olimpo più glam che ci sia e chi le acclama per l’intraprendenza. Di fatto, di loro si parla sempre. Ecco cos’hanno fatto in queste settimane calde. Lein fashion week Kylieda SchiaparelliDopo la Milano Fashion Week sembrava che, a questo giro, avremmo visto solo Kyliealle sfilate. La più giovane delle sorelle aveva ammaliato da Prada. ...

Stella McCartney ha scelto Kendall Jenner come nuovo volto della sua campagna Autunno/Inverno 2023. Per promuovere Horse Power, la stilista ha ...

Da qualche anno non esistono fashion week senza… le Kardashian/ Jenner . Se per lungo tempo la protagonista assoluta delle varie settimane della moda ...

Da qualche anno non esistono fashion week senza… le Kardashian/ Jenner . Se per lungo tempo la protagonista assoluta delle varie settimane della moda è ...

Elodie a Parigi continua ad arricchire la sua carriera: non solo cantante e testimonial, ora anche modella. Ha infatti sfila to per L’Oréal Paris, ...

Celebrità come, Chiara Ferragni e Valentina Ferragni lo hanno adottato con entusiasmo. Le ricerche su Google per "cropped trench coat" sono aumentate del 339% nell'ultimo anno, mentre ...L'Oréal Paris Le Défilé 2023: daa Miriam Leone (incinta), a Elodie, ma anche Miriam Leone incinta e Elodie: in scena per il sesto anno consecutivo sotto la Tour Eiffel torna "Le Défilé Walk Your Worth",...

Trench: come indossarlo al posto del top, come Kendall Jenner Grazia

Le star a Parigi per la sfilata di L'Oreal Paris. Video AMICA - La rivista moda donna

L’Italia sulle runway più famose, e non solo grazie a Vittoria Ceretti: che cosa ci facevano Elodie e Miriam Leone alla Paris Fashion WeekIl 1° ottobre 2023 L'Oréal Paris è tornata nella capitale mondiale della moda con la sesta edizione de "Le Défilé L'Oréal Paris", sotto uno dei ...