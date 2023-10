Juventus | Vlahovic e Milik ancora fuori | allenamento personalizzato in vista del derby

(Di martedì 3 ottobre 2023) Prosegue il lavoro di Dusan, impegnato nel percorso di recupero indel-Torino, in programma all’Allianz Stadium sabato alle 18:00. Stamani l’attaccante bianconero ha seguito un programmain palestra per cercare di recuperare dal fastidio alla schiena che lo ha costretto a saltare la trasferta di Bergamo. Anche Arkadiusz(ugualmente out contro l’Atalanta per un problema ad un polpaccio) ha svolto un lavoro a parte. Intanto, stamani il resto del gruppo è tornato a lavorare sul campo dello JTC Continassa. Spazio ad un focus sul possesso palla e ai duelli attaccanti contro difensori in situazioni di cross dalle fasce. La seduta si è poi conclusa con una partitella. Domani lasvolgerà un doppio ...

Brutte notizie in casa Juventus in vista della partita del campionato di Serie A contro l’Atalanta . Il rendimento dei bianconeri è stato importante ...

Vince la cautela. Dusan Vlahovic sembrava destinato ad una maglia da titolare a Bergamo, in occasione di Atalanta- Juventus , ma non sarà convocato ...

...fisiche di Dusane Arkadius Milik in vista del derby tra Juve e Torino Arrivano novità importanti sulle condizioni fisiche di Dusane Arkadius Milik. I due attaccanti della...: laè andata a Bergamo e si è giocata lo 0 - 0. Per l'ennesima volta a una prova positiva ne segue una negativa. Non c'eranoe Milik, ma nell'Atalanta non c'erano Scamacca(...

Juventus, Vlahovic in dubbio per il derby: solo differenziato per l'attaccante Fantacalcio ®

Juve, Vlahovic punta al derby: ma cos’ha veramente alla schiena Tuttosport

Dusan Vlahovic continua a lavorare a parte, ma il suo obiettivo è quello di tornare a disposizione della Juventus per la gara contro il Torino ...15:12 - PERSONALIZZATO PER VLAHOVIC - Questa mattina Dusan Vlahovic ha svolto una seduta personalizzata in palestra. La speranza è quella di poterlo recuperare in vista ...