Juventus | Vlahovic e l’infortunio | le sue condizioni in vista del Torino

(Di martedì 3 ottobre 2023) L’avvio di stagione è stato fin qui contrassegnato da luci ed ombre per la formazione bianconera. I ragazzi di Allegri si sono resi protagonisti di ottime prestazioni in determinati contesti, apparendo però in altri decisamente meno brillanti. Un particolare positivo, tuttavia, è che quantomeno il reparto offensivo abbia risposto presente. Nonostante ciò, lavive giorni d’ansia perdi. Il serbo resta in bilico e le sueindelandranno monitorate. Autore di un ottimo inizio, il numero 9 della Vecchia Signora ha rivisto nell’ultima settimana alcuni fantasmi del suo recente passato. Alle quattro reti realizzate fin qui è seguito prima l’ingresso in campo solo nei minuti finali contro il Lecce, poi il forfait per infortunio nel big ...