Juventus | Allegri via senza buonuscita | firma con un altro club

Timothy Weah è arrivato alla Juventus in estate per sostituire Cuadrado, ma al momento sulla fascia Allegri sembra sentirsi sicuro con McKennie . ...

Balotelli (LaPresse) - Calciomercato.itIl calciatore dell'Adana parte dallae dalle critiche onnipresenti per Massimiliano: 'L'ho avuto come allenatore - le sue parole - e mi piaceva ...Giocatore determinante e a cuidifficilmente rinuncia nel suo undici titolare. Laha iniziato la stagione tra alti e bassi ma può contare su due giocatori fondamentali come Chiesa e ...

Atalanta-Juventus 0-0, Allegri resiste: risultato e classifica Adnkronos

C’è tanto lavoro da fare in casa Juventus mentre ci avviciniamo all’atteso derby di sabato prossimo. La sfida contro il Torino rappresenta un crocevia importante per la stagione dei bianconeri. Dopo ...Ecco le sue parole sull'allenatore: Paolo Bargiggia ha lasciato un commento sui social su Allegri dopo l'ultimo match disputato dalla Juventus in Serie A e pareggiato per 0-0 (Juvenews.eu) ...