(Di martedì 3 ottobre 2023) Le parole di Marco, ex centrocampista della, in esclusiva antusnews24.com sul momento dei bianconeri Marco, ex centrocampista della, ha parlato in esclusiva antusnew24.com. Di seguito un estratto delle sue parole.è tornato nel mirino per il gioco espresso dalla sua squadra. A Bergamo si potevadi più?«Una squadra come lapuòsempre di più. Ma credo chestia comunque facendo un ottimo lavoro. Le critiche per il gioco le ha sempre avute, anche quando vinceva gli Scudetti». Un’altra critica è sulla mentalità, orasi ...

Le parole di Marco, ex centrocampista della, in esclusiva a Juventusnews24.com sul momento dei bianconeri Marco, ex centrocampista della, ha parlato in esclusiva a Juventusnew24.com. Di ...Le parole di Marco, ex centrocampista della, in esclusiva a Juventusnews24.com sul momento dei bianconeri Marco, ex centrocampista della, ha parlato in esclusiva a Juventusnew24.com. Di ...

Juve, Marchionni: «La Juve deve fare di meglio, ma Allegri è l’uomo giusto» Calcio News 24

ESCLUSIVA / Marchionni: “Juventus Mi aspetto una grande partita” Juvenews.eu

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano Martedì 3 ottobre: notizie Serie A Come scrive la Gazzetta dello Sport, per il ...Marchionni in ESCLUSIVA: «Juve da Scudetto, Allegri è l’uomo giusto. Sul ritorno di Del Piero dico…». Le dichiarazioni dell’ex Marco Marchionni, ex centrocampista della Juve, è intervenuto in esclusiv ...