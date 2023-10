Juve | le condizioni di Vlahovic e Milik in vista del derby

Leggi su calcionews24

(Di martedì 3 ottobre 2023) Le ultime novità sullefisiche di Dusane Arkadiusindeltrae Torino Arrivano novità importanti sullefisiche di Dusane Arkadius. I due attaccanti dellantus sono stati infatti costretto a saltare l’ultima gara contro l’Atalanta. Questa mattina il serbo non ha preso parte all’allenamento con i compagni e ha svolto lavoro differenziato in palestra. La presenza per ilè quindi in dubbio. Più positività invece perche dovrebbe essere a disposizione di Allegri.