Joyce Lussu | un incontro pubblico per la sua casa

(Di martedì 3 ottobre 2023) Nel documentario di Marcella Piccinini del 2016, La miae i miei coinquilini, dedicato alla parabola esistenziale e di militanza di, c’è tutta la poetica dell’intellettuale antifascista first appeared on il manifesto.

Di cosa parlano i libri di poesie d'amore Poesie d'amore di Nâzim Hikmet, tradotto da, è una profonda esplorazione dell'amore che trascende i cliché. I versi di Hikmet fondono la ...La scrittrice Silvia Ballestra, candidata al Premio Strega 2023, sarà ospite nel pomeriggio del primo giorno per raccontare la figura di, partigiana, poetessa, traduttrice, scrittrice, "...

Joyce Lussu, la straordinaria Sibilla partigiana raccontata da Silvia ... Strisciarossa

Ventimila firme in 2 giorni per salvare la casa di Joyce Lussu Agenzia ANSA

In questa data presso il museo del vetro di Empoli si terrà infatti la presentazione di “La Sibilla. Vita di Joyce Lussu” di Silvia Ballestra, di “Dove non mi hai mai portata. Mia madre, un caso di ...A 25 anni dalla sua scomparsa di Joyce Salvadori, moglie di Emilio Lussu, la villa di San Tommaso di Fermo è in vendita come dimora storica al costo di 275mila euro, e il Centro Studi intende ...