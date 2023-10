Jannik Sinner trasfigurato contro Alcaraz | fa diventare lo spagnolo umano

Leggi su oasport

(Di martedì 3 ottobre 2023)e Carlos, a dispetto della giovane età, si sono già affrontati sette volte nel circuito ATP: in quattro circostanze si è imposto l’italiano, in tre lo. Ormai non è più un caso: il fuoriclasse iberico soffre, e non poco, il gioco dell’altoatesino. Va detto chediventa proprio un altro giocatore quando affronta quello che, probabilmente, sarà il grande rivale della sua carriera: sembra Clark Kent che veste i panni di Superman o Peter Parker che assume le sembianze dell’Uomo Ragno. Di colpo i dubbi, le paure ed anche i problemi fisici spariscono come d’incanto per far posto ad una vera e propria macchina da tennis.abbiamo sempre ammirato la miglior versione in assoluto di, anche nelle tre ...