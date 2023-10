Jannik Sinner mai così in alto nel ranking ATP | n 4 del mondo! Eguagliati Panatta e Schiavone

(Di martedì 3 ottobre 2023)sta portando il tennis italiano a toccare delle vette sconosciute o, perlomeno, dimenticate da tempo. Grazie al perentorio successo contro lo spagnolo Carlos Alcaraz nella semifinale dell’ATP di Pechino 2023, l’azzurro in un colpo solo ha guadagnato due posizioni nelATP, diventando il nuovo n.4 del mondo. Attualmente il classe 2001 si trova a quota 4675 punti ed ha scavalcato sia il danese Holger Rune (4605) sia il greco Stefanos Tsitsipas (4615). D’altronde anche la classifica ATP Race, ovvero quella che tiene conto esclusivamente dei risultati conseguiti nell’anno solare 2023, certificasaldamente in quarta posizione, dunque possiamo affermare che questa posizione rispecchia il reale potenziale attuale dell’italiano: ne ha davanti a sé tre che, soprattutto in termini di continuità, sono ...

