Jannik Sinner entra nella storia del tennis italiano | batte Alcaraz ed è il numero 4 del mondo

(Di martedì 3 ottobre 2023)vola in finale al torneo Atp 500 di Pechino eddel. Il 22enne altoatesino supera lo spagnolo Carlos2 del ranking Atp e prima testa di serie, con il punteggio di 7-6 (7-4), 6-1 in un’ora e 54 minuti. Domani in finaleaffronterà il russo Daniil Medvedev,3 dele 2 del tabellone, che non ha mai battuto in carriera. Da lunedì prossimopasserà dal7 al4 deleguagliando il miglior piazzamento di tutti i tempi di unta: Adriano Panatta raggiunse infatti il quarto ...

“Una partita praticamente perfetta“. In questo modo si è espresso Paolo Bertolucci in questi minuti su Twitter nel commentare la prestazione di ...

Da Miami a Pechino, come contro Alcaraz, in un incredibile deja vu. Sei mesi dopoe Daniil Medvedev si ritroveranno uno di fronte all'altro su cemento e ancora una volta con un titolo in palio. Stavolta è quella del China Open , torneo ATP 500 in corso a Pechino . ..., che ha appena sconfitto Carlos Alcaraz a Pechino salendo al numero 4 del ranking Atp, non è solo un tennista di grande talento. E' anche il protagonista di una crescita che va oltre ...

