Jake Gyllenhaal | Peter Jackson mi disse ' Sei il peggior attore che abbia mai visto'

Leggi su movieplayer

(Di martedì 3 ottobre 2023) L'racconta dell'aspra critica ricevuta da, il regista della saga de Il Signore degli Anelli, a seguito di un provino disastroso.si è reso protagonista di un provino disastroso davanti a, che lo ha definito ilcon cuimai avuto a che fare. L'di Brokeback Mountain, ha raccontato la pessima esperienza al The Tonight Show di Jimmy Fallon. Per il provino non era preche la star pronunciasse battute. "Non avevo battute da dire, erano solo indicazioni di scena. Dovevo andare in questa stanza, aprire questa cosa e trovare un anello. Non capivo perché non c'erano ...