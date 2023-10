Ius soli sportivo sano e salvo | ecco la verità sul caso dei minorenni stranieri non tesserabili in Emilia Romagna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) Un disguido burocratico durato un paio di giorni, il tam tam mediatico che diventanazionale e anche politico, e alla fine la precisazione ufficiale, per sgombrare il campo da pericolosi equivoci, o semplicemente fare chiarezza sulto accavallamento di norme: no, lo iusnon è stato abolito dalla Figc, dal Governo Meloni o altra istituzione. I minori figli di immigrati potranno continuare a giocare, anche se privi di cittadinanza, come qualsiasi italiano. Tutto nasce dalla storia del Progetto Aurora, squadra di Reggioche aveva dovuto rinunciare a partecipare al campionato locale per non essere riuscita a tesserare otto ragazzini extracomunitari, il cui tesseramento era stato bloccato in fase di iscrizione. La denuncia del presidente aveva dato subito adito a speculazioni ...