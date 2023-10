Istat inflazione a Settembre 2023 rallenta

(Di martedì 3 ottobre 2023)secondo l’, ma in bolletta arriva l’ennesima batosta perché i costi dell’energia aumentano sempre di più.inmento a, +5,3%, ma la Bolletta Subisce un Aumento Significativo – AnalisiSalve a tutti, oggi vogliamo informarvi sui recenti dati pubblicati dall’Istituto Nazionale di Statistica L'articolo proviene da Tenacemente.

Leggi Anche Istat : produzione industriale torna in calo a luglio, - 2,1% su anno - Ue taglia le stime sul Pil, l'Italia a +0,9% nel 2023 Si registra, ...

Prosegue, seppur con andamento non marcato, il rallenta mento del l'inflazione a settembre . Secondo le stime preliminari dell' Istat , nel mese l'indice ...

(Adnkronos) – Leggero rallenta mento per l’ Inflazione che, secondo le stime provvisorie dell’ Istat , a settembre vede l’indice nazionale dei prezzi ...

L’ Inflazione è stata rilevata, quale dato tendenziale di settembre, al 5,3 per cento. L’ Istat ha elaborato la stima che fa scendere di poco il dato ...

Pensate che dall'inizio delle rilevazionidal 2004, il minimo fu toccato a inizio 2014, ... Occupazione record, ma giù produttività lavoro C'è da dire che in questo frangente, l'...Infatti, la rivalutazione era stata calcolata al 7,3%, ma l'effettiva dell'anno ...in deficit del 2023 saranno destinate "in particolare al conguaglio anticipato dell'adeguamentoper i ...

Prezzi al consumo (dati provvisori) - Settembre 2023 Istat

Inflazione in Italia a settembre: +0,2% su mese, +5,3% su anno Il Sole 24 ORE

Il nuovo Btp Valore chiude la prima giornata di collocamento con richieste per circa 4,8 miliardi di euro attraverso oltre 162mila contratti.Secondo le stime preliminari, nel mese di settembre 2023 l'inflazione aumenta dello 0,2% su base mensile e del 5,3% su base annua, in rallentamento da +5,4% de ...