Isola Sacra | torna a splendere il complesso monumentale di Sant’Ippolito

(Di martedì 3 ottobre 2023) Fiumicino – Una giornata di festa per gli abitanti di Fiumicino e, più in generale, per gli amanti della cultura, quella del 3 ottobre: aldiall’, sono stati presentati gli interventi di restauro effettuati al Conventino, in particolare alla torre campanaria romanica e al dipinto, nella cappella, nel quale è raffigurato il martirio del santo patrono della città. In particolare, il restauro sul dipinto ha riportato in luce le antiche tonalità di colori e di sfumature che danno drammaticità alla scena del martirio: il santo, infatti, fu gettato secondo la tradizione in un pozzo, con una pietra al collo. Ora, per un sito storico e culturale di immenso valore, che rischiava di cadere in disuso, si prospetta una nuova vita. Alla cerimonia di inaugurazione ...