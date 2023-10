L'inizio degli allenamenti per l'parte con la ricognizione del percorso della gara, per scoprire i segreti di una gara epica e con la fama dell'"mas duro".Alessandro Degasperi accoglie Stefano Castioni di Prendimingiro a, e attraverso le meravigliose immagini dell'isola, ci racconta le sue esperienze della gara più difficile del circuito.

Ironman di Lanzarote, l'arrivo sull'Isola La Gazzetta dello Sport

Il primo Ironman di Stefano Castioni: alla scoperta di Lanzarote e lo studio del percorso La Gazzetta dello Sport

Questo tipo di sviluppo, Lanzarote lo deve grazie soprattutto all’influenza dell'artista César Manrique, il quale, oltre ad intervenire nel paesaggio con le sue opere, ha saputo trasmettere ai suoi ...My wildest dream has now been ticked, and boy does it feel good,' says Sam Laidlow after IMWC win starts to sink in.