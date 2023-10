Irini cambia il comando tattico e conferma la presenza Ue nel Mediterraneo

(Di martedì 3 ottobre 2023) Domenica 1 ottobre, presso il molo Angioino del porto di Napoli, sulla nave anfibia San Giusto della Marina Militare italiana si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne deldelle Forze in mare dell’Operazione “EU Naval Force Mediterranean” presieduta dall’ammiraglio di divisione Stefano Turchetto, comandante dell’Operazione. La cerimonia ha visto il contrammiraglio italiano Valentino Rinaldi cedere, dopo sei mesi, ilal commodoro Kostantinos Bakalakos, della Marina Greca. Ildelle Forze in mareinfatti ogni sei mesi a rotazione tra Italia e Grecia. Roma e Atene rivestono un ruolo nevralgico nell’operazione, considerata centrale nell’ambito della Politica di sicurezza e difesa comune (Psdc) dell’Ue. Il Comandante delle Forze in mare ...

Operazione IRINI: cambio del comandante delle Forze in Mare Difesa Online

Irina Steccanella, la chef che ha perso gusto e olfatto con il Covid: «Cucinavo alla cieca, la pizza mi ha guarita» Corriere della Sera

Ha lavorato con Massimo Bottura e Niko Romito. A Savigno (Bologna) ha aperto la Trattoria Irina. Nel 2020 è stata contagiata dal virus: «Il gusto è in parte tornato, l'olfatto no. Il mio pizzaiolo è a ...«Sappiamo dove sei, sappiamo che hai un cane dal fiato corto, non potrai scappare mai». Gli ignoti che le seguono e le minacciano sanno tutto: dove abitano in ...