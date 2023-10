Iran | 16enne in coma La denuncia | «Aggredita per aver portato male il velo» – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 3 ottobre 2023) È passato poco più di un anno da quando la giovane Mahsa Amini venne uccisa dalla polizia morale a Teheran perindossatol’hijab. E inè accaduto un altro tragico episodio che rischia di tornare a soffiare sulla rabbia degli attivisti antigovernativi: un’altra ragazza di 16 anni sarebbe stata picchiata e ridotta indalla polizia morale. Ancora una volta, perindossato scorrettamente l’hijab. Lo hato il gruppo per i diritti curdi in esilio Hengaw: l’episodio sarebbe avvenuto nella metropolitana di Teheran. Quanto accaduto è stato cristallizzato in alcuni frame, circolati sui social e poi ripresi dal Guardian. In essi si vede una giovane portata giù da un treno da alcune donne in chador nero in una stazione del metrò e deposta ...