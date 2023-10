Io omosessuale? Questo lato un po' così Raoul Bova spiazza anche la belva Fagnani

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) Il sito Dagospia lancia alcune anticipazioni sulla nuova puntata di Belve in cui, tra gli intervistati da Francesca, c'èl'attore. Tra i temi principali toccati ci sono la separazione dall'ex-moglie Chiara Giordano, le voci sulla sua presunta omosessualità e il rapporto con la sua attuale compagna, Rocio Muñoz Morales. Nel 2013, dopo 13 anni di matrimonio,si separò dalla moglie e in un'intervista a Vanity Fair smentì i rumors sulla sua omosessualità. Oggi ne parla inmodo a Belve: “Diciamo che in quel periodo non si ha la lucidità per dire sempre delle cose esatte. Ho semplicemente smentito quello che si diceva su di me. Molti parlano diun po', ma ognuno la ...