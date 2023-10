(Di martedì 3 ottobre 2023) Nel suo terzo, l’autrice indaga il ruolo dellenel settore vitivinicolo attraverso ledi imprenditrici, vignaiole, enologhe e altre determinate professioniste Disponibile sullo store online di Slow Food Editore e in tutte le librerie dal prossimo 11 ottobre,è il terzodi, giornalista e wine educator e, su Instagram, è @theitalianwinegirl.è una raccolta di dodicidiaudaci del mondo delindaga con stile intimista, sociologico e confidenziale le difficoltà che una donna si trova ad affrontare in un settore ancora a predominanza maschile, restituendo un vero e proprio racconto ...

... avevo lo spazio della "creatività", mi perdevo nel mio mondo fatto diinventate Mio nonno ... ci perdonano e ci amano per come siamo, bellissime,, inquiete Ho sempre avuto un ...Non lo abbiamo fatto perché, in fondo, in ognuno dei protagonisti di quelleabbiamo trovato ... Non di quelle che attendono inermi che il destino si compia , ma di quelle avventurose,, ...

“Intrepide – storie di donne, vino e libertà”, il libro di Laura Donadoni L'Opinionista

Alla Casa del Cinema di Roma la quinta edizione di MotoTematica TusciaUp

I due giorni dedicati alle due ruote con progetti – cortometraggi e lungometraggi – realizzati da registi e videomaker da diverse parti del mondo sono in programma alla Casa del Cinema di Roma il prim ...Al via a Roma il 7 e l'8 ottobre alla casa del cinema, la quinta edizione della kermesse cinematografica a tema due ruote. Quindici i partecipanti internazionali selezionati, ingresso libero ...