Intesa Sanpaolo | primo demo day di “Up2Stars” dedicato al WaterTech

(Di martedì 3 ottobre 2023) MILANO (ITALPRESS) – Continua anche quest'anno il percorso di valorizzazione delle startup innovative selezionate da, il programma ideato dain collaborazione conInnovation Center per stimolare il potenziale che le giovani realtà imprenditoriali possono generare a supporto della transizione digitale indicata dal PNRR. Dieci promettenti startup impegnate nello sviluppo di soluzioni tecnologicamente evolute per una migliore gestione della risorsa idrica sono state selezionate, accelerate e preparate all'incontro con i potenziali investitori attraverso un percorso di crescita manageriale con partner di progetto di altissimo livello. In questodayalle startup ...

Rappresenta un salto nel futuro il patto tecnologico stretto da Intesa Sanpaolo con l’ormai ex start up milanese iGenius per mettere a frutto le ...

Intesa Sanpaolo : nuove opportunità per la banca in Russia Intesa Sanpaolo internet banking Salve lettori, siamo lieti di condividere con voi ...

Attualmente le operazioni di cessione del credito sono disponibili solo per Unicredit e. Le operazioni sono momentaneamente sospese per Cassa di Risparmio di Bolzano " Sparkasse . ...Queste sono solo alcune delle scoperte che ha presentato oggi pomeriggio in Senato l'associazione italiadecide che, in collaborazione con, ha realizzato una analisi sulla reputazione ...

Il trasferimento di parte dei clienti di Intesa Sanpaolo a Isybank Il Post

Intesa Sanpaolo partecipa al Festival È cultura! LA STAMPA Finanza

Prosegue anche quest'anno il percorso di valorizzazione delle startup innovative selezionate da Up2Stars, il programma ideato da Intesa Sanpaolo in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center ...Riguarderà centinaia di migliaia di correntisti, ma tanti si lamentano delle modalità con cui è stato comunicato ...