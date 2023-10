Inter Miami | il presidente annuncia | «Messi giocherà a Barcellona»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 3 ottobre 2023) Le parole di Jorge Mas,dell’, sul futuro di Lionelcon il. I dettagli Jorge Mas,dell’, ha parlato a El Club del Deportista del possibile ritorno di. PAROLE – «La partenza didalnon è stata di suo gradimento, non ha potuto dire addio al club che lo ha accolto da bambino. Le circostanze dell’addio non erano quelle volute da Lionel. Per questo ho preso l’impegno con lui che farò tutto il possibile per dargli l’opportunità di salutare i suoi tifosi a».