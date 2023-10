Inter | Lautaro | 'Oggi abbiamo voltato pagina Rinnovo? Non c'è motivo di cambiare'

(Di martedì 3 ottobre 2023) L'attaccante dell'Martinez ha parlato a Mediaset dopo il successo contro il Benfica: "Per noi era una partita molto...

Caccia alla prima vittoria europea. L'Inter scende in campo per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League alle 21 affronta...

Caccia alla prima vittoria europea. L'Inter scende in campo per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League alle 21 affronta...

L'Inter vince di misura contro il Benfica grazie al gol di Thuram anche se sono state almeno altre 7-8 le chance nitide per poterla chiudere prima. ...

L’Inter vince per 1-0 la seconda partita del gruppo D di Champions League contro il Benfica. La decide Marcus Thuram , il compagno Lautaro Martinez ...

L'attaccante dell' Inter Marcus Thuram ha parlato a Mediaset dopo il successo contro il Benfica: "Siamo contenti per i tre punti....

Stasera c'è stata una grandesotto tutti i punti di vista, per le occasioni create e la ... Non segna, c'è Thuram. 'I nostri attaccanti stanno facendo tutti bene. Siamo contenti di ...6 : Con l'esterno destro impatta il cross di Mkhitaryan e supera Trubin, a negargli il gol ... Inzaghi 7 : In tutto il secondo tempo l'mette sotto il Benfica, meriterebbe un risultato ...

Marotta a Sky: "Lautaro è il leader di questa Inter. Consiglio di saggi Non ne abbiamo bisogno, c'è... Fcinternews.it

Inter, Marotta su Lautaro: "È diventato un campione oltre che leader" - Sportmediaset Sport Mediaset

Il protagonista assoluto di queste prime giornate di Serie A è Lautaro Martinez, che sta mettendo a segno record su record dall’inizio di questa stagione con l’Inter. Con ben 9 reti siglate in 7 parti ...Il portiere ucraino ingaggia e vince un duello clamoroso con Lautaro, negandogli il gol due volte con parate fuori dal comune. Il capitano dell’Inter, prima della rete di Thuram, colpisce anche una ...