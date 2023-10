Inter | il lavoro di Zanetti per il nuovo sponsor

Leggi su calcionews24

(Di martedì 3 ottobre 2023) C’è dietro lo zampino dineldell’Qatar Airways: non è ancora ufficiale ma il vice presidente sta lavorando sotto traccia C’è dietro lo zampino dineldell’Qatar Airways: non è ancora ufficiale ma il vice presidente sta lavorando sotto traccia. L’argentino, capitano storico dei nerazzurri, è visto come uomo immagine di lealtà e sportività, valori che hanno spinto la compagnia a parlare di un possibile ingresso nell’. I nerazzurri hanno già viaggiato nella Tourneé in Giappone coi loro mezzi e «non è da escludere che dal 2024/25, qualora Paramount+ non rinnovi l’intesa con l’, il prossimoprincipale dei nerazzurri sia proprio Qatar ...