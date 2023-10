Inter | Handanovic è già operativo | scout accanto a Baccin con due obiettivi

(Di martedì 3 ottobre 2023) Una presenza che ormai non stupisce più. Sulle tribune del Konami Youth Development Centre di Milano per assistere alla partita di Youth...

Samir Handanovic , ex portiere e capitano dell’Inter, ha parlato nella serata organizzata dai tifosi per parlare del suo futuro Samir Handanovic , ex ...

Samir Handanovic ha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, chiarendo le sue intenzioni per il futuro e dicendo la sua sulla...

è il nuovo talent scout per la società La presenza di Samirsugli spalti delle partite giovanili è ormai diventata un abitudine. Anche oggi in occasione diBenfica ...Così tanto per non far rimpiangere troppo nè l'immobilismo di, nè la versione United di ... Lautaro - Barella - mezzaFLOP 5 : non la miglioredella stagione. A parte Thuram, ...

Handanovic, nuova vita: studia da allenatore e "osserva" per l'Inter. Pure Moncada a vedere la Youth League La Gazzetta dello Sport

GdS – Nuova vita Handanovic, gli studi da allenatore e non solo: cosa fa per l’Inter fcinter1908

La nuova vita di Samir Handanovic, ex portiere e capitano dell'Inter: ecco cosa fa oggi per i nerazzurri secondo Gazzetta ...96' - Mustmaa spinge ingenuamente Bovo nella trequarti del Benfica: punizione preziosa per l'Inter. 94' - Non sono solo crampi per Joao Fonseca, che non riesce nemmeno ...