Inter-Benfica | un unico dubbio per Schmidt | probabile formazione – TS

Leggi su inter-news

(Di martedì 3 ottobre 2023) Anche per, come per Inzaghi, latitolare diè quasi del tutto definita. TuttoSport spiega l’dell’allenatore. UNICA INCERTEZZA – Manca sempre meno alla seconda sfida nerazzurra di Champions League. Pochi dubbi diper, in scena oggi alle ore 21:00 a San Siro, sia per Simone Inzaghi che per Roger. Stando a quanto riporta TuttoSport, infatti, l’unica incertezza dell’allenatore tedesco è quella legata alla titolarità di Joao Mario, tra l’altro ex nerazzurro. Il suo posto dal 1? potrebbe prenderlo David Neres. Di seguito lascelta daper ...