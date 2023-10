Inter-Benfica si vede su Canale 5? C’è la diretta tv gratis e in chiaro per la Champions League? Programma e canale esatto

Leggi su oasport

(Di martedì 3 ottobre 2023) La UEFAè pronta a tornare in scena con il secondo turno della fase a gironi. La massima competizione europea per club offrirà anche oggi un palinsesto ricco di incontriessanti e, tra questi, non si può non parlare di. La formazione guidata da Simone Inzaghi, accoglierà all’no di San Siro i portoghesi allenati da Roger Schmidt. I nerazzurri vorranno ottenere il primo +3 nella manifestazione davanti al proprio pubblico ma non sarà semplice. Lautaro Martinez e compagni, escluso il passo falso Sassuolo, in Serie A stanno viaggiando sulle ali dell’entusiasmo e si trovano al primo posto in classifica: primato condiviso con il Milan (entrambi a 18 punti). Ininvece, lo scorso 20 settembre e a San Sebastian, Inzaghi e i ...