Inter-Benfica | Schmidt ha il dubbio di formazione sull’ex Joao Mario

(Di martedì 3 ottobre 2023)si giocherà alle 21 per la seconda giornata del Gruppo D di Champions League.deve scegliere se schierare o meno l’exin. L’EX O NO – Ne ha parlato anche ieri in conferenza stampa, alla vigilia di. Il grandedi Rogerè se mettere o no, in ballottaggio con David Neres. Il brasiliano ha cominciato da titolare nel Classico vinto 1-0 contro il Porto venerdì, potrebbe essere un’indicazione. L’ex, invece, è entrato all’86’ al posto di Angel Di Maria che ha deciso il big match. Un’altra situazione segnalata da, che non ha convocatoVictor ...

L’Inter Primavera alle ore 12 scenderà in campo al Konami Youth Development Centre di Milano per la seconda giornata di UEFA Youth League contro il ...

La diretta LIVE di Inter-Benfica , match valido per la seconda giornata della Youth League 2023 / 2024 . In un girone, quello D, che ha tutta l’aria di ...

La diretta live di, match valido per la seconda giornata della Youth League 2023/2024. In un girone, quello D, che ha tutta l'aria di essere equilibratissimo, i nerazzurri cercano la prima vittoria ...è una partita valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici. Cinque mesi dopo è di nuovocontro ...

Champions League, Inter-Benfica: probabili formazioni e ultime notizie - Sportmediaset Sport Mediaset

Inter-Benfica, dove vederla in tv Corriere dello Sport

La Champions League 2023 torna in tv in chiaro e non. Tutte le partite del 3 e 4 ottobre. I riflettori sono tutti puntati su Inter-Benfica ...6' - Bella iniziativa personale sulla destra di Di Maggio, abile a crearsi lo spazio per il cross sul primo palo. Spinaccè arriva con un pizzico di ritardo, libera la difesa ...