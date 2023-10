Inter-Benfica | rimane il dubbio Pavard | probabile formazione ? CdS

Leggi su inter-news

(Di martedì 3 ottobre 2023) Stasera, seconda partita del girone D di Champions League dei nerazzurri. Inzaghi punta alla prima vittoria, si valuta Benjamindal 1? UN? Occhi puntati su San Siro e. Stasera, i nerazzurri vanno a caccia del primo successo in questa Champions League, dopo il pari all’esordio contro la Real Sociedad in terra basca. Simone Inzaghi andrà sul sicuro, schierando unain perfetto stile Istanbul. Due i volti nuovi rispetto allo scorso anno, Sommer tra i pali e Thuram in attacco.il, insidiato da Darmian, con Dumfries regolarmente in corsia. Ladell’secondo il Corriere dello ...