Inter-Benfica Primavera LIVE | UEFA Youth League | data | ora | cronaca info

Leggi su inter-news

(Di martedì 3 ottobre 2023) L’tornerà in campo già domani mattina. Alle ore 12 di martedì la squadra di Cristian Chivu affronterà la seconda giornata dicontro ilal KonamiDevelopment Centre. Di seguito tutte lermazioni su come seguire il match in diretta. SECONDA GIORNATA – L’ha pareggiato all’esordio incon la Real Sociedad per 3-3. I nerazzurri non sbagliano un colpo in campionato e sono ora in vetta, ma in Europa c’è bisogno di cambiar marcia. Il prossimo avversario è il, la partita è in programma martedì 3 ottobre alle ore 12 al KonamiDevelopment Centre di ...