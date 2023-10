Inter-Benfica Primavera 1-1 | i top e flop in UEFA Youth League!

Leggi su inter-news

(Di martedì 3 ottobre 2023) L’si deve nuovamente accontentare di un pareggio per 1-1 contro ilinLeague (vedi pagelle e tabellino). La squadra di Cristian Chivu spreca tanto e si fa riprendere nei minuti finali, già successo all’esordio in Europa. Di seguito la consueta rubrica Top edel match.: I TOP BERENBRUCH – Rappresenta in pieno la partita organizzata da Chivu. Alza il pressing quando serve, recupera palloni importanti e segna proprio nell’azione preparata dal suo tecnico. Si trova ovunque in qualsiasi momento della partita e domina il centrocampo più dei suoi compagni di reparto. Crescita costante del calciatore. STANTE – Ferma un contropiede dopo appena un minuto e si fa ammonire, ma ...