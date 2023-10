Inter-Benfica di Youth League 1-0 al 45’ | Berenbruch colpisce!

(Di martedì 3 ottobre 2023)di UEFAè iniziata a mezzogiorno e si è appena concluso il primo tempo: 1-0 il risultato per la squadra di Chivu. Aello (segui il LIVE) per il momento decide un gol di, PRIMO TEMPO – La partita inizia con un’ammonizione per l’, ai danni di Francesco Stante dopo neanche quindici secondi (ferma una ripartenza avversaria). Ilnon è certo il massimo a livello di impostazione e da un errore arriva l’1-0, con Thomasche ringrazia per lo svarione del capitano ospite Diogo Prioste, gli ruba palla e si invola in area dove segna facilmente di piatto. Reazione portoghese al 20’, con una conclusione alta di Hugo Félix. Poco dopo ...

Per quanto riguarda i nostri club, il programma prevede: oggi in Champions Leaguee Napoli - Real Madrid, domani sempre in Champions Celtic - Lazio e Borussia Dortmund - Milan , ...Su Prime Video è sempre disponibile in esclusiva una gara del mercoledì (in questo caso Borussia - Milan), mentre Canale 5 garantirà la messa in chiaro di. Tutti i match della massima ...

Protagonista del Matchday Programme di Inter–Benfica, l'armeno Henrikh Mkhitaryan racconta cosa significhi per lui vestire la maglia nerazzurra, con un curioso aneddoto sui suoi inizi calcistici.