Inter-Benfica | altro sold-out a San Siro! Settore ospiti chiuso | il motivo – TS

Leggi su inter-news

(Di martedì 3 ottobre 2023) Stasera San Siro è pronto a far emozionare di nuovo. Perprevisto untutto esaurito. Ma TuttoSport spiega perché non ci saranno tifosi portoghesi.-OUT – Questa sera andrà in scenaal “teatro” di San Siro. Il palcoscenico milanese è pronto a regalare nuove emozioni e alluminarsi a dovere per un’altra magica di notte di Champions League, dopo quelle vissute nella scorsa stagione. Come fa sapere l’edizione odierna di TuttoSport, perè previsto il tutto esaurito al “Giuseppe Meazza” di Milano: per la sfida delle ore 21:00 sono attesi 65 mila spettatori. Spettatori che, molto probabilmente, saranno solo ed esclusivamenteisti. Il, ...