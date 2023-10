Inter-Benfica 1-0 | pagelle | Thuram pungente 7 | Lautaro Martinez 5

Leggi su inter-news

(Di martedì 3 ottobre 2023) L’vince per 1-0 la seconda partita del gruppo D di Champions League contro il. La decide Marcus, il compagnovive una serata no da 5. Ledella gara. YANN SOMMER 6.5 – Molto attento sul primo palo sul tiro di Aursnes. Il resto della partita è da spettatore non pagante.– DIFESA BENJAMIN PAVARD 7 – Rafa Silva gira dalle sue parti, o meglio cerca di farlo ma non riesce proprio. Il francese è una piovra e prende qualsiasi palla passi vicino a lui. FRANCESCO ACERBI 6 – L’errore sul fallo laterale è madornale, ma Sommer lo salva. Gli attaccanti sono più veloci di lui, il difensore lavora in anticipo e mostra intelligenza ed esperienza. ALESSANDRO BASTONI 6 – Meno attivo ...